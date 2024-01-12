Деньги 12 января 2024, 15:30 Аналитик Голубовский рассказал, что перспектив у биткоина больше не будет

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Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в разговоре с ИА НСН заявил, что у биткоина, курс которого вырос до рекордных 70 тысяч долларов, перспектив роста больше не будет.

По его словам, биткоин перестал быть инновацией. При этом от покупки криптовалюты эксперт не стал отговаривать.

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«На среднесрочную перспективу его стоит купить, чтобы зафиксировать хорошую прибыль через полтора года. Но любые рисковые активы могут подвергнуться распродаже, это надо учитывать. Долгосрочной перспективы уже нет», — сказал Голубовский.