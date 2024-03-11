Деньги 11 марта 2024, 16:26 Аналитик Голубовский назвал ожидание высоких дивидендов одним из драйверов роста индекса Мосбиржи

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Индекс Мосбиржи впервые с февраля 2022 показал уверенный рост, поднявшись на 300 пунктов. О причинах этого «Абзацу» рассказал финансовый аналитик Дмитрий Голубовский.

Он рассказал, что один из драйверов — тот факт, что инвесторы ждут больших дивидендов. По прогнозам, они будут на два триллиона выше, чем годом ранее, и составят почти пять триллионов рублей.

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«Бизнес очень много заработал и будет щедр к акционерам. Конечно, часть этих дивидендов будет реинвестирована. К таким интересным историям я могу отнести Сбербанк и „Лукойл“», — подчеркнул эксперт.

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