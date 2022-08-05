Аналитик Гойхман рассказал, стоит ли вкладываться в юань на фоне ситуации вокруг Тайваня

Российские банки стали часто предлагать вклады в юанях, однако относиться к инвестициям в эту валюту следует осторожно. Об этом «Ридусу» рассказал главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Конфликт между США и Китаем вокруг Тайваня создает риски для курса юаня, объяснил аналитик. Курс доллара по отношению к юаню уже повысился на 10% только с апреля по начало августа. Такая динамика может продлиться на неопределенный срок, написало АБН.

«Поэтому приобретать вместо доллара юань за рубли есть смысл только из соображений рисков блокировки долларовых счетов и расчетов», — считает Гойхман.