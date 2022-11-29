Деньги 29 ноября 2022, 19:07 Аналитик Филиппова спрогнозировала снижение количества новых ипотечных кредитов в России Аналитик Филиппова заявила, что число новых ипотечных кредитов в России снизится на 20%

Читать 360tv в

Количество выданных ипотечных кредитов в России упадет на 20% в 2023 году. К такому выводу пришла глава направления «Ипотека» консалтинговой компании Frank RG Ольга Филиппова. Об этом сообщило РИА «Новости».

Эксперт пояснила, что в этом году сумма выдачи ипотечных средств может достигнуть отметки в 4,7 триллиона рублей. При этом средний размер ставки составит 7%.

Реклама

В следующем году, по прогнозам аналитика, сумма выдачи остановится на 5,4 триллиона рублей при средней ставке 9%, написал RT.

Реклама