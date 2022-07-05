Аналитик Федорович рассказал, стоит ли инвестировать в валюту

В современной обстановке лучше всего хранить средства в китайских юанях. Кроме того, надежной валютой является гонконгский доллар и дирхам ОАЭ. Таким мнением поделился финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович. Об этом сообщила Lenta.ru.

По словам эксперта, на данный момент Россия взяла курс на налаживание отношений с Китаем. Такой подход может сделать юань одной из самых перспективных для инвестирования валют.

«Юань вполне может помочь россиянам сохранить свои сбережения. Валюта Китайской Народной Республики достаточно устойчива. Валютный режим Банка Китая в отношении национальной валюты — это управляемое плавание», — отметил Федорович.

Он пояснил, что по отношению к доллару курс китайской валюты варьируется от 6,05 до 7,16 единицы.