Аналитик Фаррелл заявил, что падение биткоина связано с действиями инвесторов

Курс биткоина упал из-за действий институциональных инвесторов. Таким мнением поделился глава отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шон Фаррелл. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Bloomberg.

Он подчеркнул, что банки и другие финансовые заведения решили покинуть активы перед составлением годовой отчетности. Таким образом они планируют улучшить показатели прибыли. Также эксперт подчеркнул, что крупные инвесторы в течение года приобретали криптовалюту в больших количествах.