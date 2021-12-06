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    06 декабря 2021, 21:31

    Аналитик Фаррелл заявил, что падение биткоина связано с действиями инвесторов

    Арина Бобкова

    Курс биткоина упал из-за действий институциональных инвесторов. Таким мнением поделился глава отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шон Фаррелл. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Bloomberg.

    Он подчеркнул, что банки и другие финансовые заведения решили покинуть активы перед составлением годовой отчетности. Таким образом они планируют улучшить показатели прибыли. Также эксперт подчеркнул, что крупные инвесторы в течение года приобретали криптовалюту в больших количествах.