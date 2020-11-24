Аналитик: если бы Трамп не передал власть Байдену, доллар бы вырос
Финансовый аналитик Дмитрий Голубовский выразил мнение, что если бы Дональд Трамп отказался передавать власть Джо Байдену, доллар бы вырос. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
По данным сайта «Утро.ру», он уверен, что скандал мог привести к укреплению доллара. По словам эксперта, сработал бы принцип, что «чем сильнее нестабильность, тем сильнее американская валюта».
«То, что плохо для государства, хорошо для этой валюты», — пояснил Голубовский.
Также он уточнил, что в сложившейся ситуации доллар расти не будет. Эксперт уточнил, что ниже 76 рублей он не опустится.