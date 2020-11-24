Аналитик: если бы Трамп не передал власть Байдену, доллар бы вырос

По данным сайта «Утро.ру», он уверен, что скандал мог привести к укреплению доллара. По словам эксперта, сработал бы принцип, что «чем сильнее нестабильность, тем сильнее американская валюта».

«То, что плохо для государства, хорошо для этой валюты», — пояснил Голубовский.

Также он уточнил, что в сложившейся ситуации доллар расти не будет. Эксперт уточнил, что ниже 76 рублей он не опустится.