Деньги 28 ноября 2022, 15:34 Аналитик Еременко рассказал, какие акции в магазинах не принесут выгоды Аналитик Еременко заявил, что иногда магазины проводят фейковые акции

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Некоторые акции в магазинах могут быть совершенно невыгодными для покупателей. Такой информацией поделился финансовый аналитик, международный финансовый консультант Василий Еременко. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист пояснил, что иногда во время акций вместо снижения цены магазины, напротив, завышают стоимость товара. Таким образом многие недобросовестные предприниматели привлекают новых клиентов, написал «Царьград».

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Кроме того, Еременко дал советы о том, как не разориться во время закупки продуктов к Новому году. По его словам, перед походом в магазин необходимо составить список покупок, чтобы не купить на эмоциях лишнего.

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