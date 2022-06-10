Аналитик Егоров рассказал, что к концу лета доллар начнет расти

Финансовый аналитик Александр Егоров сделал прогноз, что к концу лета в России начнет ощущаться отложенный эффект от санкций Запада, и доллар вырастет. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

По данным сайта utro.ru, курс рубля сейчас не падает из-за превышения доли экспорта над импортом. Такая тенденция, скорее всего, продлится до конца лета, заметил Егоров. Делать более точные предположения в текущей ситуации, по его словам, сложно.