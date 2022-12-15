Деньги 15 декабря 2022, 13:42 Аналитик Джиоев заявил, что цена на золото в 2023 году будет зависеть от динамики курса рубля

Читать 360tv в

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев в разговоре с изданием РИАМО заявил, что цена на золото в будущем году будет зависеть от динамики курса рубля.

При этом эксперт добавил, что вопрос целесообразности вложений в золото будет зависеть от целей такой покупки.

Реклама

«Если целью инвестора является сохранение капитала, то разумно будет присмотреться к приобретению слитков золота и продумать хранение их в доступном месте», — сказал Джиоев.

Реклама

В том случае, если курс рубля в 2023 году снизится, то увеличится потребность в валютной экспозиции, а вместе с тем вырастет и рублевая стоимость золота.

Авторы: