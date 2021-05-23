Аналитик допустил возвращение на рынок половины ипотечного жилья

Примерно половина россиян, купивших жилье по программе льготной ипотеки, столкнется с серьезными проблемами при выплате кредита. Вполне возможно, что купленное жилье вернется на рынок, что вызовет падение цен. Однако кардинального снижения стоимости жилья ожидать не стоит.

Как заявил URA.RU вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков, «жадность задушит». Он сообщил, что те, кому ипотека была по карману, взяли ее до того, как она стала льготной.

Сейчас кредит на покупку недвижимости берут те, кто соблазнился небольшими процентами. Но цены на жилье выросли, и цена покупки стала больше. По факту, платеж сравнялся с ипотекой в 9-12%. Эксперт назвал ситуацию «нехорошим самообманом».

«Люди набрали ипотек. Сейчас начнется еще одна интересная штука. Далеко не все смогут их обслуживать. Часть этого скупленного жилья вернется на рынок», — объяснил Шлеменков.

Во втором полугодии 2021 года Банк России может ужесточить правила выдачи ипотеки россиянам, у которых первый взнос составляет ниже 20%. Ограничения коснутся также тех граждан, у которых есть сильная кредитная нагрузка.