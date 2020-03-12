Аналитик допустил подорожание доллара до 80 рублей

«Это произойдет в том случае, если кризис достигнет больших масштабов, и стоимость нефти упадет ниже 30 долларов за баррель», — пояснил Душин.

Он заметил, что регулятору надо переходить к более активной политике, дабы остановить падение национальной валюты.

В свою очередь экономист Никита Масленников отметил, что курс доллара будет колебаться на уровне 70-75 рублей, если не произойдет серьезных осложняющих обстоятельств.

«Нефть пока упала до своего пика, нужно следить за тем, что будет проходить до конца недели, потому что все неочевидно», — указал специалист.