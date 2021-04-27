Аналитик допустил, что рубль может стать международной валютой

Начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент» Николай Подлевских обсудил с Общественной службой новостей сообщение о том, что Россия начала отказываться от американской валюты на фоне усиления санкций со стороны США.

«Сегодняшняя экстраполяция — это более ровное размешивание в корзинах валют», — заметил специалист.

Он выразил уверенность, что будет возрастать роль традиционных альтернатив доллару (йена, фунт, евро, юань). По его мнению, могут появиться и другие валюты, которые будут использовать в международных расчетах.

«Не исключено, что со временем в этот список войдет и рубль, а значит им будут пользоваться тоже», — допустил аналитик.