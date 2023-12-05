Деньги 05 декабря 2023, 12:56 Аналитик Демидов предположил, что цена на нефть может стать выше 100 долларов в следующем году

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Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с изданием Lenta.ru допустил повышение цен на нефть до 100 долларов за баррель в 2024 году.

По его словам, на стоимость нефти влияют очень много разнонаправленных факторов. В первую очередь он указал на существование проблем внутри ОПЕК+.

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«Отсюда следует, во-первых, что существует проблема в ОПЕК+, во-вторых, что самым крупным странным-экспортерам придется решать эту проблему в следующем году», — добавил Демидов.

Аналитик также отметил, что на стоимость нефти может оказать влияние вероятный конфликт между Гайаной и Венесуэлой.