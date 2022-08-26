Аналитик Деев спрогнозировал повышение курса валют на следующей неделе

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рассказал, что пока курс рубля стабилен, но в начале сентября будет повышение доллара и евро. Об этом сообщил RT.

Эксперт пояснил, что до конца августа в России идет налоговый период, когда компании-экспортеры закупают рубли, чтобы перечислить в бюджет налогов и акцизов.

«В такие периоды рубль обычно стабилен к другим валютам, его поддерживает высокий спрос на рублевую ликвидность», — рассказала Деев.

Но в начале сентября такой период закончится, поэтому к концу следующей недели курс доллара и евро вырастет на 1-2 рубля.