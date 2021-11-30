Аналитик Деев рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов
Аналитик Артем Деев заявил, что стоимость нефти может вырасти до 80 долларов. Об этом сообщило РИА ФАН.
Это зависит от того, как будет распространяться новый штамм коронавируса и какие органичительные меры примут государства, считает Деев.
Он отметил, что после появления информации о новом штамме нефть подешевела, но сейчас снова начала расти.
«Чем жестче будут меры (ограничение авиасообщения с африканскими странами, введение внутренних локдаунов в ЕС и АТР), тем сильнее будет снижаться спрос», — заключил он.