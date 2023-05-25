Деньги 25 мая 2023, 14:28 Аналитик Деев рассказал, что газ в Европе дешевеет благодаря запасам в хранилищах

Читать 360tv в

Газ в Европе продолжает дешеветь, и это связано сразу с несколькими факторами. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, падение цен началось с прошлой осени, и пока тенденция сохраняется. Во-первых, процесс связан с тем, что Китай не составил достаточной конкуренции за свободные объемы. Кроме того, европейские хранилища оказались хорошо заполненными, и запасов хватает.

Реклама

«То есть потенциальные риски не оправдались — и газовый рынок ЕС чувствует себя вполне неплохо, а политика совместных закупок газа позволяет им выбивать дисконт, который мы и видим в биржевых котировках. Трудно сказать, сколько ещё продлится этот тренд, но, думаю, до конца III квартала не стоит ожидать серьёзных перемен», — отметил Артем Деев.

Авторы: