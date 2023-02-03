Деньги 03 февраля 2023, 12:50 Аналитик Деев предположил, каким будет курс доллара и евро на следующей неделе Аналитик Деев: доллар может вырасти до 71-72 рублей, евро — до уровня 77-79 рублей

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На следующей неделе американский доллар может вырасти до 71-72 рублей, а евро — до уровня 77-79 рублей за единицу. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Как заметил аналитик, на ослабление рубля повлияет введенное Евросоюзом эмбарго на российскую нефть.

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«Ключевым событием для рубля станет эмбарго на российские нефтепродукты со стороны ЕС и потолок цен на эти товары со стороны США», — сказал он.

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