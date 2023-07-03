Деньги 03 июля 2023, 12:37 Аналитик Деев посоветовал распределить деньги между разными активами

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В современном мире цель инвестиций — если не приумножить, то хотя бы сохранить свои сбережения. Об этом Life рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, есть несколько основных направлений для успешных инвестиций. Это покупка акций и ценных бумаг, паевые инвестиционные фонды, а также депозиты под выгодный процент и валютные счета. В идеале нужно свои сбережения понемногу распределить между всеми этими вложениями. Тогда при успешном исходе можно будет даже заработать.

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«Я советовал бы диверсифицировать активы. И одну часть оставить в валюте, а остальное распределить поровну между депозитами и высокорисковыми активами: акциями, облигациями или ПИФами. Это позволит не только сохранить сбережения, но при удачном стечении обстоятельств и приумножить их», — объяснил эксперт.

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