Деньги 19 декабря 2022, 15:05 Аналитик Деев объяснил ослабление рубля к доллару и евро ростом импорта

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Ослабление рубля к доллару и евро связано с ростом импорта и сокращением экспортных потоков. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

«Если на протяжении долгого времени предложение валюты было сравнительно стабильным при низком спросе, то сейчас ситуация изменилась — импортные поставки растут с каждой неделей», — объяснил эксперт.

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Деев считает, что в ближайшем будущем рубль «все же отыграет часть потерь», а курс доллара снизится до уровня около 63,5—64 рублей за единицу.

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