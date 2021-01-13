Аналитик дал совет по сохранению сбережений

Он уточнил, что ставки по вкладам уже не помогают покрыть инфляцию. По этой причине многие россияне предпочитают хранить деньги наличными.

«Так что пока ставки по вкладам не будут хотя бы покрывать официальную инфляцию, возврата к ним ждать не стоит», — подчеркнул Адамидов.

Он добавил, что в прошлом году одним из лучших вариантов был наличный доллар. Но сейчас это не самый надежный вариант, так как валюта вполне может обвалиться.

«Поэтому основной совет — если у вас есть „лишние“ деньги, купите золото. Неважно, монеты это или металлические счета. Там хотя бы есть шанс на сохранение капитала», — заключил эксперт.

Ранее независимый финансовый эксперт Антон Шабанов объяснил, сколько денег необходимо накопить жителю России, чтобы около полугода спокойно жить без работы. Финансовый эксперт уточнил, что важно откладывать порядка 10-15% от каждой заработной платы. Специалист посоветовал накопить не менее шести ежемесячных доходов. Это оптимальный размер подушки безопасности на время поиска работы.