Деньги 23 ноября 2022, 15:25 Аналитик Богомолова посоветовала россиянам открыть накопительный счет для сбережения денег

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Аналитик банковских рейтингов Национального рейтингового агентства (НРА) Наталия Богомолова в разговоре с РИАМО посоветовала россиянам открывать накопительный счет или вклад для хранения денег.

Специалист пояснила, что сейчас банки вынуждены повышать ставки по депозитам и счетам, чтобы удержать вкладчиков.

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«На уровень ставок по вкладам оказывает влияние спрос на наличную валюту, реакция населения на события, кардинально изменяющие устоявшуюся структуру принятия решений», – добавила Богомолова.

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По словам аналитика, сейчас наиболее выгодными инструментами вложений являются накопительные счета на один, три или шесть месяцев или вклады сроком на один год.