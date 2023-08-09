Деньги 09 августа 2023, 17:18 Аналитик Беляев посоветовал вкладывать деньги в облигации государства

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В сложной экономической ситуации многие россияне задаются вопросом о том, куда лучше вкладывать деньги. Финансовый аналитик Михаил Беляев дал советы по инвестированию, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснил, что на долгосрочную перспективу деньги можно вкладывать в драгоценные металлы. А вот от вкладов в иностранную валюту лучше отказаться. Лучше отдать предпочтение банковским вкладам в рублях. Беляев посоветовал присмотреться к облигациям государства. Они приносят доход в 10–11%, написала Neva.Today.