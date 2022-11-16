Деньги 16 ноября 2022, 18:52 Аналитик Барсуков заявил, что цены на вторичную недвижимость начнут расти осенью 2023 года

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Эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал, что сейчас оснований для роста цен на вторичное жилье нет, но примерно через год они могут начать расти. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

По данным сайта «Дни.ру», стоимость объектов на рынке вторичной недвижимости может снизиться еще на 15-20% по сравнению с началом 2022 года. Весь следующий год цены будут стабильными, а к осени увеличатся, уточнил эксперт.

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«Цены начнут расти только через еще один год, а 2023-й окажется годом стабильно низких цен», — подчеркнул он.

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