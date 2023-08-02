Деньги 02 августа 2023, 15:36 Аналитик Асафов заявил, что цены на продукты продолжат расти во всем мире

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Ежегодно цены на продукты во всем мире будут продолжать повышаться. Таким мнением поделился политический аналитик Александр Асафов. Об этом сообщила Lenta.Ru.

По словам специалиста, стоимость производства и логистики постепенно увеличивается, что сказывается и на стоимости продуктов. Ждать снижения цен на эти процедуры не имеет смысла, написал сайт kp.ru.

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«Еда будет дорожать, несмотря на то, что иногда наблюдаются перепроизводства, сложности с утилизацией», — отметил Асафов.