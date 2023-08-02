02 августа 2023, 15:36
Аналитик Асафов заявил, что цены на продукты продолжат расти во всем мире
Ежегодно цены на продукты во всем мире будут продолжать повышаться. Таким мнением поделился политический аналитик Александр Асафов. Об этом сообщила Lenta.Ru.
По словам специалиста, стоимость производства и логистики постепенно увеличивается, что сказывается и на стоимости продуктов. Ждать снижения цен на эти процедуры не имеет смысла, написал сайт kp.ru.
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«Еда будет дорожать, несмотря на то, что иногда наблюдаются перепроизводства, сложности с утилизацией», — отметил Асафов.
Продукты
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