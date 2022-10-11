Аналитик Николаев назвал лучшие способы хранения сбережений в 2023 году | 360°

Деньги 11 октября 2022, 19:39 Поделиться Telegram

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Viber Аналитик Николаев назвал лучшие способы хранения сбережений в 2023 году

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Из-за нестабильной ситуации в мире многие россияне задумываются, как сохранить и приумножить сбережения. В разговоре с «ПолитЭкспертом» финансовый консультант, аналитик Артем Николаев назвал лучшие и худшие способы хранения накоплений.

Хранить рубли «под подушкой» не стоит — из-за высокой инфляции средства будут терять покупательскую способность. Хранить накопления в физическом золоте также невыгодно. Стоимость золота растет на 3-4% в год, то есть, она даже не перекрывает инфляцию.

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Удачными вариантами вложения эксперт считает вложение в недвижимость, а также рублевые облигации голубых фишек и облигации в китайских юанях.

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