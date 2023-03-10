Деньги 10 марта 2023, 14:24 Аналитик Артем Деев предсказал рост курса валют на следующей неделе

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На следующей неделе рубль может ослабнуть на фоне введения новых санкций в отношении России. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, еще один фактор, который повлияет на курсы, это предстоящее заседание российского Центробанка по ставке.

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«Белый дом анонсировал, что может быть принято решение по снижению потолка цен на российскую нефть — на эту информацию рубль может отреагировать падением к доллару и евро. На сколько, пока прогнозировать сложно, но доллар вполне может подрасти до 80 рублей за единицу», — сказал Артем Деев.

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Он добавил, что в случае, если ЦБ решит немного поднять ставку, это может на некоторое время укрепить рубль. Тогда, при самых позитивных сценариях, он останется на прежних позициях, и курс останется неизменным.

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