Деньги 14 марта 2023, 13:55 Аналитик Артем Деев предсказал ослабление рубля, если в США произойдут новые закрытия банков

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Новые закрытия банков в США могут спровоцировать очередной мировой кризис, что также приведет к резкому ослаблению рубля. Об этом News.ru рассказал руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев.

По его словам, сейчас мировая экономика переживает переломный момент. В марте в США закрылись три банка, которые финансировали стартапы. Речь идет о Signature Bank, Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. В настоящее время уже говорят, что произошедшее является третьим по величине провало в американской банковской системе.

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«Текущая неделя покажет, удастся ли властям США сдержать панику и эффект домино в банковской сфере. Если же последнее случится, то ударит по всем, включая Россию. Кризис снижает потребление ресурсов, а сырье для экономики РФ — ключевой источник экспортных доходов, которые уже сократились практически в два раза к прошлому году», — сказал Артем Деев.

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