Деньги 17 января 2023, 17:44 Аналитик Артем Деев объяснил, почему в Европе снизились цены на газ

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Цены на газ на европейской бирже впервые с 31 августа упали на 3%, и это связано с рядом причин. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, первая причина — это низкий спрос в Китае. Несмотря на то, что государство сняло коронавирусные ограничения, интерес к газу не возрос. Также оказывает влияние и то, что почти все хранилища в Европе заполнены в среднем на 80%. И довольно теплая зима привела к меньшему потреблению, чем ожидалось.

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«Третья — поставки СПГ на стабильных уровнях, хотя прогнозировалось, что со стороны КНР закупки вырастут, но этого пока не произошло. Четвертый фактор — стабильно высокие показатели производства энергии ветряными станциями в Европе», — подчеркнул Артем Деев.

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Он также спрогнозировал, что даже на фоне похолодания цены вряд ли сильно вырастут. По мнению аналитика они останутся на уровне до одной тысячи доллар за одну тысячу кубов газа.