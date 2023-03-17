Деньги 17 марта 2023, 12:02 Аналитик Артем Деев дал прогноз на курс валют на следующую неделю

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Курс доллара на следующей неделе при позитивном сценарии будет держаться на отметке от 73,5 до 75,5 рубля. Об этом RT рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

По его словам, рубль немного ослаб после того, как нефтяные котировки упали до 72 долларов за баррель. Но на следующей неделе определяющим фактором станет то, что решит российский Центробанк относительно ключевой ставки. Эксперт считает, что ее оставят без изменений.

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«Фактором поддержки выступит приближение налогового периода в России, когда компании-экспортёры перечисляют налоги и акцизы в бюджет. Таким образом, при позитивном сценарии доллар закрепится на уровне 73,5—75,5 рубля, евро — у отметки 80,0—81,0 рубля за единицу», — сказал Артем Деев.

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