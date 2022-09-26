Аналитик Антонов заявил о падении европейской экономики с приходом холодов | 360°

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Аналитик Антонов заявил о падении европейской экономики с приходом холодов

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Чем холоднее будет грядущая зима, тем вероятнее падение европейской экономики. Такой информацией поделился финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. Об этом сообщили Runews.

«Высокая инфляция угрожает экономике ЕС. ЕЦБ очень поздно начал повышать ставку и бороться с инфляцией, поэтому из-за рекордного повышения цен на электроэнергию и нехватки газа не все предприятия переживут зиму», — пояснил специалист.

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Антонов подчеркнул, что в дальнейшем падение экономики в Европе будет лишь продолжаться. Он заявил, что в выигрыше от данной ситуации могут остаться лишь США. Однако рубль также будет укреплять свои позиции по отношению к евро.

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