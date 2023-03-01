Деньги 01 марта 2023, 21:08 Аналитик Антонов спрогнозировал стоимость доллара в марте Аналитик Антонов заявил, что курс доллара может подняться до отметки в 80 рублей

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По итогам февраля доллар вырос в цене на 7,38%. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, с чем связано такое явление и какого курса стоит ждать в марте. Об этом сообщило РИА ФАН.

На рост курса доллара влияние оказали введение нового пакета санкций, падение стоимости нефти, дефицит бюджета в январе.

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Антонов подчеркнул, что на данный момент позитивные факторы, которые могли бы сказаться на укреплении рубля, отсутствуют. Из-за этого курс доллара в марте может вырасти до 80 рублей за единицу американской валюты.