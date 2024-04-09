Деньги 09 апреля 2024, 18:19 Аналитик Антонов спрогнозировал рост стоимости нефти в ближайшую неделю

Читать 360tv в

В ближайшую неделю цены на нефть пойдут вверх. По словам финансового аналитика BitRiver Владислава Антонова, воздействие на рынок окажут мартовские данные по инфляции в США и Китае, написал RT.

Что касается нефти марки Brent, цена на нее напрямую зависит от «геоэкономической напряженности на Ближнем Востоке». Речь идет о развивающихся событиях между Ираном, Израилем и ХАМАС.

Реклама

Антонов отметил, что если покупатели закрепятся выше уровня 90,90 доллара за баррель Brent, это откроет дорогу к 96 долларам.