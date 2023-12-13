Деньги 13 декабря 2023, 13:40 Аналитик Антонов сообщил об укреплении рубля по отношению к юаню

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов сообщил, что российский рубль заметно восстанавливает свои позиции к юаню с начала октября. Его слова передал RT.

Ранее торги на Московской бирже показали, что юань опустился ниже 12,5 рубля впервые с 1 декабря 2023 года.

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По словам эксперта, за последние два месяца юань подешевел с 13,7 рубля до 12,5 рубля. На укрепление рубля повлияли ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки Центробанка, продажа экспортерами части валютных доходов, а также некоторое ослабление американского доллара на глобальном валютном рынке.