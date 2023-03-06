Деньги 06 марта 2023, 18:33 Аналитик Антонов рассказал, когда курс доллара может вырасти до 80 рублей

Читать 360tv в

Курс американского доллара может подняться до 80 рублей в случае, если российская валюта продолжит удешевление текущими темпами. Об этом сообщил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с News.ru.

По словам специалиста, при сохранении текущих темпов удешевления рубля курс американской валюты может вырасти до 80 рублей уже к 1 мая.

Реклама

Аналитик отметил, что до середины текущего месяца увеличения стоимости доллара выше 82 рублей ожидать не стоит.

Реклама