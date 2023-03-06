06 марта 2023, 18:33
Аналитик Антонов рассказал, когда курс доллара может вырасти до 80 рублей
Курс американского доллара может подняться до 80 рублей в случае, если российская валюта продолжит удешевление текущими темпами. Об этом сообщил финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов в беседе с News.ru.
По словам специалиста, при сохранении текущих темпов удешевления рубля курс американской валюты может вырасти до 80 рублей уже к 1 мая.
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Аналитик отметил, что до середины текущего месяца увеличения стоимости доллара выше 82 рублей ожидать не стоит.
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