Деньги 01 марта 2024, 13:06 Аналитик Антонов рассказал, что на следующей неделе доллар снова начнет расти

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На следующей неделе доллар снова может подняться выше 91 рубля. Об этом Life рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он объяснил, что последнюю неделю наблюдалось укрепление рубля. Оно происходило за счет налоговых выплат, а также на фоне того, что ЦБ смог удержат ключевую ставку на уровне 16%. Кроме того, влияли и растущие цены на энергоносители. Но с 4 марта ситуация изменится, и доллар подорожает.

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«Обычно в первые недели каждого месяца рубль теряет ряд позиций. К тому же цены на энергоресурсы удерживаются примерно на одном относительно невысоком уровне с конца прошлого года, а ценовой спред между Urals и Brent вырос. Это давит на экспортные доходы», — объяснил аналитик.

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