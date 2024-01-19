Деньги 19 января 2024, 13:12 Аналитик Антонов рассказал, что курс доллара на следующей неделе будет держаться на уровне 87-91 рубля

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На следующей неделе курс доллара будет держаться в диапазоне 87,45-91,8 рубля. Такой прогноз в беседе с RT дал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По его словам, существуют два основных фактора поддержки рубля — это продажа валютной выручки российскими экспортерами и регулярные валютные интервенции Центробанка. Кроме этого, 29 января ожидается пик уплаты крупных налоговых платежей.

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Все это повлияет на дальнейшее укрепление рубля, добавил Антонов.