Деньги 28 февраля 2024, 11:01 Аналитик Антонов предположил, что цена биткоина может вырасти до 63,5 тысячи долларов к 17 марта

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Тренд роста биткоина сохраняется, и к 17 марта он может достигнуть 63,5 тысячи долларов. Об этом RT рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он объяснил, что изначально ожидали, что биткоин может вырасти до 61,5 тысячи долларов в мае этого года. Однако криптовалюта опередила прогнозы аналитиков.

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«Но спрос на нее превысил ожидания, а желающих продавать всё меньше. Без откатов цена может достигнуть 63,5 тысячи долларов к 17 марта», — отметил эксперт.

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