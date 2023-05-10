Деньги 10 мая 2023, 18:49 Аналитик Антонов: курс рубля по-прежнему остается в поле видимости россиян

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в разговоре с РИА ФАН спрогнозировал курс рубля на ближайшее время. По его словам, он по-прежнему останется в поле видимости россиян и Минфина РФ.

Несмотря на западные санкции, рубль не будет так сильно меняться, как после начала СВО, добавил эксперт. Он подчеркнул, что сейчас Россия ищет новые возможности для диверсификации экономики и развития экономических партнерств.

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«В то же время Анкара объявила, что не будет присоединяться к американским и европейским запретам для России, а Китай предупредил о подрыве доверия к ЕС в случае введения санкций против Китая», — сообщил Антонов.

Центробанк будет принимать все возможные меры для поддержания финансовой стабильности, добавил аналитик.