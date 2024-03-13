Деньги 13 марта 2024, 13:25 Аналитик Антонов допустил, что биткоин до конца года вырастет до 100 тысяч долларов

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Курс биткоина к концу года может достичь отметки в 100 тысяч долларов. Таким мнением поделился с «Известиями» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он объяснил, что на рост криптовалюты сейчас влияет множетсво факторов. И все — только стимулируют биткоин. Например, речь идет о его покупке институциональными инвесторами, а также о выводе на холодные кошельки через централизованные биржи. Сыграло свою роль и ослабление доллара.

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«Сейчас всех волнует, продолжится рост или начнется глобальная коррекция с текущих уровней. Техническая картина по-прежнему указывает на сильный восходящий тренд. <…> при сохранении высокого спроса на BTC и его ограниченной эмиссии и уполовинивании вознаграждения за блок, до конца 2024 года биткоин может достичь отметки в 100 тысяч долларов», — подчеркнул аналитик.

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