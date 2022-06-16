Аналитик Адамидов объяснил уход Baker Hughes из России

Американская Baker Hughes решила прекратить обслуживание всех российских СПГ-проектов. Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов объяснил «360», почему уход компании может оказаться лишь формальностью.

На волне санкций

По его словам, нефтесервисные компании, как правило, не имеют большого штата сотрудников. Они нанимают специалистов для работы над определенными проектами, а после прощаются с ними. Такая система была введена в 2011 году.

Строго говоря, Baker Hughes — это одна из мировых нефтесервисных компаний, которая оказывает большой спектр таких услуг. Сейчас, когда идет очередная волна санкций, все нефтесервисные компании объявили об уходе. Но реально ушел только Halliburton, потому что остальные не хотят этого делать

Российский рынок выгоден для работы. К тому же при сворачивании бизнеса компания потеряет не только деньги, но и людей, в том числе редких высококвалифицированных специалистов. Однако на американские нефтесервисные компании оказывают серьезное давление на родине. Если они не исполнят требований, это может стать поводом для наложения ограничений на их проекты в США. По этой причине нужно хотя бы сделать вид ухода из России.

Сотрудники останутся на месте

Перед Baker Hughes стоит два пути — либо действительно уйти из России, как это сделал Halliburton, либо перевести персонал в дочерние компании, аффилированные лица, азиатские подразделения, которые не подпадают под действие санкций, и продолжить работать. Кроме того, сотрудники могут уволиться из Baker Hughes и поступить на службу в тот же «Новатэк» или на другой проект, с которым работали.

Физически перемещаться компания никуда не будет, но будет числиться в другом месте. Обе стороны не хотят разрывать отношения, но действует так, поскольку политика так повернулась

По данным «Коммерсанта», сервисные инженеры Baker Hughes задействованы на проектах «Сахалин-2» «Газпрома» и «Ямал СПГ» «Новатэка», проектные — на строящемся «Арктик СПГ — 2». Теперь она их отзовет.

Дмитрий Адамидов уверен, что Baker Hughes не оставит работу над проектом «Сахалин-2», так как он достаточно крупный, находится на серьезной стадии реализации, выход из него ударит по Японии и всему энергорынку. Однако под угрозой может оказаться первая линия «Арктик СПГ — 2» — проект «Новатэк» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове.

Тем временем правительство Японии, которое поддерживает санкции против России, подтвердило свое участие в проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2». По информации RT, власти назвали их крайне важными для экономической безопасности страны.