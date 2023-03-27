Эксклюзив 27 марта 2023, 15:27 Американцы сами виноваты в том, что доллар может перестать быть международной валютой Экономист Дудчак: США сами виноваты в том, что страны отказываются от расчетов в долларах РИА «Новости»

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Слова президента России Владимира Путина о том, что влияние доллара стало ослабевать, правильные. Положение американской валюты действительно непростое, но говорить о ее полном закате и замене на юани рано. На это в беседе с «360» указал экономист, политолог Александр Дудчак.

«В накопительном эффекте заявление Путина — одно из серьезных событий. Другие страны об этом тоже заявляют», — сказал он.

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По его словам, страны БРИКС и ШОС переходят на расчеты между собой. Даже некоторые африканские государства призывают своих граждан отказываться от доллара, потому что непонятно, что завтра с ним будет.

«Американцы сами создали такую ситуацию, а теперь ее расхлебывают. Угроза для доллара становится все более серьезной», — заключил Дудчак.

Ранее представительница Республиканской партии США Тейлор Грин заявила, что украинский конфликт оказался губительным для американской экономики. Она напомнила, что предупреждала о возможности замены доллара на юани.

Президент России Владимир Путин недавно заявил, что страна стала пользоваться в расчетах с другими государствами такой надежной валютой, как юань. В сложившей ситуации виноваты сами США.