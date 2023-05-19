Деньги 19 мая 2023, 06:04 Американцы раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций Новый пакет санкций США против России включит 300 компаний, лиц, самолетов и судов rawpixel

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США введут новый пакет антироссийских санкций. В него включат экспортные ограничения в отношении 70 предприятий, рестрикции против 300 компаний, судов, самолетов и отдельных лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.

Он анонсировал существенный пакет санкций, который позволит Штатам перезапустить экономическое давление на Россию и страны, участвовавшие в обходе прежних ограничений. Рестрикции коснутся работы около 300 человек, предприятий, самолетов и судов, а также поставки из США для почти 70 отечественных и зарубежных компаний.

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«Это будет значительным усилием, которое существенно ограничит доступ России к товарам, необходимым для поддержания боевых возможностей», — сказал собеседник агентства.

Одну из возможных мер анонсировал сенатор Тед Круз. По его словам, в США разрабатывали законопроект об ужесточении санкций и противодействии российско-иранскому сотрудничеству по некоторым направлениям.