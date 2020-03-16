Американцы поразмышляли о долларе за 97 рублей

Специалисты из Bloomberg пророчат падение рубля и удорожание доллара еще на 30%. Во всем снова виноват коронавирус.

Как пишет агентство, если пандемия COVID-2019 не пойдет на спад и нефть срочно не подорожает, то это очень плохо скажется на мировых фондовых рынках, особенно на американском.

Аналитики уверены — финансовые индексы США вскоре могут упасть до результатов мирового кризиса 2008 года. Это не может не сказаться и на рубле. Экономисты не осмелились назвать точные цифры, однако если тенденция с вирусом и ценами на нефть сохранится, то стоимость доллара, по их мнению, может достигнуть 97 рублей.

Цены на нефть сегодня показали худший результат с 2016 года, опустившись ниже 30 долларов за баррель. Пока страны ОПЕК не могут договориться о сокращении добычи. 6 марта провалились последние переговоры в Вене из-за разных позиций стран. Саудовская Аравия намеревается увеличить добычу углеводорода, а также снизить цены на нефть. Россия не согласилась, и обе страны разорвали соглашение ОПЕК+. Сейчас мир находится в ожидании новых переговоров, которые пройдут 18 марта.