Американские СМИ подсчитали потери России на дедолларизации

«Свободная пресса» обратила внимание на то, что эта информация актуальна по состоянию на март 2019 года, так как регулятор публикует сведения о запасах с шестимесячной задержкой.

По мнению специалистов, несмотря на то, что Россия упустила укрепление американской валюты на более чем 6%, она может за счет вложений в золото частично компенсировать свои потери.