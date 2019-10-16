Американские СМИ подсчитали потери России на дедолларизации
Американские аналитики подсчитали, что из-за отказа от доллара в пользу других валют (евро и юань) Россия потеряла за год около 7,7 миллиарда долларов. Об этом сообщил «Коммерсант».
«Свободная пресса» обратила внимание на то, что эта информация актуальна по состоянию на март 2019 года, так как регулятор публикует сведения о запасах с шестимесячной задержкой.
По мнению специалистов, несмотря на то, что Россия упустила укрепление американской валюты на более чем 6%, она может за счет вложений в золото частично компенсировать свои потери.