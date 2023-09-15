Деньги 15 сентября 2023, 14:15 Американские санкции затронули еще два банка из России Минфин США: банки «Ак Барс» и Синко-банк подпали под санкции США РИА «Новости»

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Российские банки «Ак Барс» и Синко-банк оказались под американскими санкциями. Информацию об этом опубликовало Министерство финансов США.

«Акционерный коммерческий банк „Ак Барс“», — указали в обновленном списке организаций, против которых ввели ограничительные меры.

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Также в перечне есть и Синко-банк. При этом из черного списка исчезли в прошлом член наблюдательного совета банка «Открытие» Пол Голдфинч и покинувшая в мае 2022 года правление Сбербанка Наталья Алымова.

По данным «Интерфакса», активы «Ак Барса» составляют 943 миллиарда рублей. Его контролирует правительство Татарстана и менеджмент АО «Связьинвестнефтехим».

У Синко-банка были активы в размере 5,5 миллиарда рублей. Его собственником являлся израильтянин Арие Гелер.