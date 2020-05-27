Американские НПЗ получат более 6 миллионов баррелей нефти из России
Во время обвала цен на нефть в апреле 2020 года несколько нефтеперерабатывающих заводов США воспользовались ситуацией и приобрели увеличенные объемы российского «чёрного золота». В ближайшие три недели танкеры с шестью миллионами баррелей российского топлива прибудут на место назначения. Это — почти в два раза больше, чем было отправлено в США из РФ в феврале, сообщил сайт oilcapital.ru.
В данный момент три танкера с нефтью из Усть-Луги — Iasonas, Sea Puma и Searunner — находятся в Мексиканском заливе. Еще два грузовых судна оттуда, Navig8 Precision и Aristea, также находятся в пути. Из Новороссийска к побережью США направляется танкер NS Corona.
Американские НПЗ спроектированы таким образом, что добываемые в США сорта нефти необходимо смешивать с более тяжелыми. Ранее они закупались в Венесуэле. Однако после введения санкций против Каракаса в январе 2020 года экспорт топлива оттуда сократился почти на треть.