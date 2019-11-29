Американские эксперты обвинили трудоголиков в неравенстве доходов

Эксперты исследовали американской рынок труда, пытаясь выяснить, кто виноват в резком росте разницы доходов богатых и бедных.

По их оценкам, количество работников в производственных сферах уменьшилось из-за автоматизации промышленности. Специалисты отметили, что в настоящее время образованные и талантливые трудоголики получают максимум дохода благодаря интернету.

По статистике за 1980–2016 годы число рабочих часов у тех, кто имеет особо продвинутое образованием, стало больше на 9%. У имеющих обычный диплом людей количество рабочих часов возросло на 7%. У низкооплачиваемых работников — на 1%.

По информации ИА Nation News, зарплата теперь переходит трудоголикам. Интернет и компьютер позволили им работать дольше и эффективней, поэтому их доход стал на 40% больше прежнего. В то же время, доходы остальных людей уменьшились.