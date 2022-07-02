Американские экономисты назвали укрепление рубля на фоне санкций потрясающим

Российская валюта демонстрирует устойчивый рост и входит в списки самых лучших валют мира в 2022 году. Об этом рассказал американский телеканал CBS со ссылкой на опрошенных экспертов.

При обычных обстоятельствах страна под санкциями теряет инвесторов и страдает от оттока капиталов, и это приводит к падению национальной валюты. Однако ситуация в России «нестандартная», признал профессор из Гарвардского университета Джеффри Франкель. Страна предприняла ряд мер по предотвращению критического вывода денег за границу и это способствовало увеличению спроса на рубль. Также благотворно на укрепление национальной валюты сыграл рост цен на энергоресурсы.

«Устойчивость рубля означает, что Россия частично защищена от суровых экономических санкций, введенных западными странами», — считает эксперт.

Центробанк России поддержал рубль строгим контролем за движением капитала, в том числе запретил иностранным держателям российских акций и облигаций выплачивать дивиденды за пределами страны. Этот путь вывода средств из России был закрыт, сообщила ведущий экономист по развивающимся рынкам Oxford Economics Татьяна Орлова. Иностранным компаниям стало сложно продать свои российские инвестиции, что является еще одним препятствием для бегства капитала, отметила специалист.