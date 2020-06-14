Американец разрубил 65 киви за минуту и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Дэвид Раш установил новый мировой рекорд и вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Мужчина смог разрубить мечом 65 киви всего за одну минуту. При этом американец балансировал на доске.

В ролике на YouTube Раш показал свои упорные тренировки. Мужчина, стоя на надутом мяче, разрезал киви, которые ему бросал ассистент. В качестве ножа Раш выбрал длинный меч.

«Поверьте в себя, и вы сможете многое», — сказал новый рекордсмен после после регистрации своего достижения в книге рекордов.

Это далеко не первый рекорд Раша, пишет агентство UPI. Мужчина уже стал автором 150 достижений. Например, он выпил литр лимонада с помощью трубочки всего за 16,53 секунды. В 2019 году Раш сломал за минуту 98 карандашей. Еще мужчине удалось подкинуть лепешку-тортилью на 16,5 метра.

Раш создал кампанию по популяризации естественных наук. Все свои рекорды он ставит в рамках этой кампании.

В конце мая в Книгу рекордов Гиннесса попала российская фигуристка Александра Трусова. Она смогла выполнить сложный прыжок — четверной флип. Этот случай стал первым в истории женского фигурного катания.